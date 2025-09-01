Парки Балашихи подготовили новую программу мероприятий

С 1 сентября в парках Балашихи стартует насыщенная программа спортивных и культурных мероприятий, призванная объединить жителей всех возрастов и подарить каждому возможность активно провести время или раскрыть свой творческий потенциал. Все активности организованы с учетом удобства горожан и проходят на специально подготовленных площадках, что обеспечивает комфорт и безопасность.

В парке «Пехорка лес» 1 сентября в 11:30 стартует дыхательная гимнастика на площадке у стадиона. По вторникам, средам и четвергам в 16:00 здесь пройдут занятия по общей физподготовке на свежем воздухе, а в пятницу в 10:00 — еще одна тренировка по дыхательной гимнастике.

В Ольгинском лесопарке спортивная программа начнется 2 сентября: беговая тренировка в 18:00, ОФП в 18:30 и скандинавская ходьба в 19:00. В среду, 4 сентября, запланированы бег в 18:00 и ОФП в 18:30, а 6 сентября — утренняя пробежка в 09:45.

Культурные мероприятия стартуют 2 сентября в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной в 13:00 пройдут семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и творческое занятие. Спортивная программа здесь начнется 2 сентября с активной разминки и осенней ОФП в 12:00. Также 2 и 4 сентября в 20:00 состоится забег «В закат», а 6 сентября в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной 2 сентября с 15:00 запланированы семейный квест, интеллектуальная программа, интерактивный спектакль и творческое занятие.

В парке Пехорка 4 сентября с 15:00 пройдут интерактивная и интеллектуальная программы, творческое занятие и ретро-площадка. Спортивные мероприятия состоятся 3 сентября (скандинавская ходьба в 14:00) и 4 сентября (скандинавская ходьба в 14:00 и веселые старты в 15:30).

В Пестовском парке 7 сентября с 15:00 пройдет культурная программа, включающая интерактивные и интеллектуальные мероприятия, творческое занятие и ретро-площадку.