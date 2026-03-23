Парки Балашихи подготовили насыщенную программу мероприятий на неделю

Теплая весна набирает обороты, и это отличное время для того, чтобы провести время на свежем воздухе и заняться спортом. «Парки Балашихи» делятся актуальным расписанием мероприятий, которые пройдут в парках городского округа в ближайшие дни.

Спортивная неделя в парке Пехорка-лес начинается с дыхательной гимнастики в понедельник в 11:30. Это отличная возможность научиться управлять своим дыханием и расслабиться. Во вторник, среду и четверг в 16:00 состоится весенняя общефизическая подготовка, которая поможет укрепить мышцы и повысить выносливость. В пятницу в 10:00 — снова дыхательная гимнастика. Помимо того, в четверг в 13:40 стартует культурная программа, подготовлены активные игры с детьми и интеллектуальные задания.

В парке на Заречной спортивные мероприятия начинаются во вторник. В этот день и в четверг в 20:00 пройдет забег «В закат», который подарит незабываемые впечатления от вечернего бега. А в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст». Также на четверг запланирована активная разминка и ОФП в 11:30.

Спортивная неделя в парке на Солнечной стартует в четверг. В 10:10 у входной группы пройдет активная разминка и весеннее занятие по общефизической подготовке.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба — отличный способ поддержать физическую активность. В четверг также состоится скандинавская ходьба в 14:00, а в 15:20 — веселые старты для всех желающих. Кроме того, в четверг в 15:00 на сцене пройдет культурная программа с интерактивами, диско и эколекторием.

В Пестовском парке горожан ждут во вторник и четверг в 12:00 на скандинавской ходьбе. А в субботу в 9:00 — на дружеском старте «5 верст».

В Ольгинском лесопарке у входной группы рядом с рестораном «Ботаника» в среду в 18:00 и 18:30 пройдут тренировки для детей. В четверг также состоится детская тренировка в 18:30, а для взрослых — занятия в 19:00 и 19:30.