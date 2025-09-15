Парки Балашихи опубликовали афишу мероприятий на неделю

Жителей и гостей Балашихи приглашают принять участие в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, которые пройдут в ближайшие дни в городских парках. Программа включает тренировки на свежем воздухе, забеги, творческие занятия и интерактивные спектакли.

Парк «Пехорка лес»: во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь проходят занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе. В пятницу в 10:00 состоится занятие по дыхательной гимнастике. Все тренировки запланированы на площадке у стадиона.

Спортивная программа продолжится 17 сентября — скандинавская ходьба в 14:00, а 18 сентября в 14:00 снова скандинавская ходьба, а в 15:30 — веселые старты.

Культурная программа в парке стартует 18 сентября в 15:00 и включает творческое занятие и ретро-площадку.

Ольгинский лесопарк: тренировки по скандинавской ходьбе пройдут 16, 18 и 20 сентября.

Культурная программа запланирована на 20 и 21 сентября, начало в 15:00. В эти дни гостей ждут творческие занятия и ретро-площадка.

В выходные в парке состоится детская дискотека изанятие «Самоделкин» — начало в 12:00.

Парк на Заречной: 16 сентября в 12:00 стартует спортивная программа с активной разминки и осенней общей физподготовки. Также в этот день запланированы забеги «В закат» 16 и 18 сентября в 20:00, а 20 сентября — дружеский старт «5 верст» в 9:00.

Культурная программа начнется в 13:00 и включает семейный квест, интерактивный спектакль.

Парк на Солнечной: культурная программа стартует 16 сентября в 15:00.

Спортивные мероприятия в этот день начнутся в 10:40 с разминки и осенней ОФП.

Пестовский парк: культурная программа пройдет 20 и 21 сентября, начиная с 15:00.

Также 16 и 18 сентября в 12:00 здесь пройдут тренировки по скандинавской ходьбе, а 20 сентября в 9:00 — дружеский старт «5 верст».