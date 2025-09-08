Парки Балашихи опубликовали афишу мероприятий на неделю

Сентябрь в Балашихе продолжает радовать теплой и приятной погодой, и это отличная возможность провести время на свежем воздухе в городских парках. Жителей и гостей округа приглашают принять участие в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, которые проходят на разных площадках Балашихи.

Во вторник, среду и четверг всех желающих ждут в парке «Пехорка лес» на занятиях по общей физической подготовке на свежем воздухе. Тренировки начинаются в 16:00 и проходят на площадке у стадиона. В пятницу в 10:00 здесь состоится занятие по дыхательной гимнастике, которое поможет расслабиться и зарядиться энергией перед выходными.

Любителей активного отдыха приглашают в Ольгинский лесопарк на тренировки по скандинавской ходьбе, которые пройдут 9, 11 и 13 сентября. Это отличная возможность укрепить здоровье и насладиться природой.

Культурная программа стартует 12 сентября в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной в 13:00 гостей ждут семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и творческое занятие. Спортивные активности здесь начнутся немного раньше — 9 сентября в 12:00 с активной разминки и осенней общей физподготовки. Также 9 и 11 сентября в 20:00 в парке пройдет забег «В закат», а 13 сентября в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной культурная программа стартует 12 сентября в 15:00 и предлагает семейный квест, интеллектуальные игры, интерактивный спектакль и творческие занятия. Спортивные активности начнутся здесь 9 сентября с разминки и осенней общей физподготовки в 10:40.

Парк «Пехорка» приглашает на культурные мероприятия 11 сентября. В программе — интерактивные и интеллектуальные программы, творческие занятия и ретро-площадка. Начало — в 15:00. Спортивные активности пройдут 10 и 11 сентября: 10 сентября в 14:00 состоится тренировка по скандинавской ходьбе, а 11 сентября в то же время повторится занятие по скандинавской ходьбе, а в 15:30 гостей ждут веселые старты.

В Пестовском парке культурная программа пройдет 14 сентября и также включает интерактивные и интеллектуальные мероприятия, творческие занятия и ретро-площадку. Начало в 15:00. Спортивные занятия по скандинавской ходьбе запланированы на 9 и 11 сентября в 12:00, а 13 сентября в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст».