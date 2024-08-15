Парк имени Толстого в Химках попал в топ-5 самых посещаемых в Подмосковье
Парк имени Льва Толстого в Химках вошел в пятерку самых популярных мест для прогулки и отдыха в Подмосковье. Согласно данным Министерства благоустройства Московской области, с 5 по 11 августа его посетили 49 тысяч человек.
Главная зона отдыха городского округа ежедневно привлекает большое количество гостей.
«Популярность парка имени Толстого объясняется не только его богатой историей и живописными пейзажами, но и активной работой по благоустройству. Сейчас в парке проходит второй этап реконструкции: обновляют дорожно-тропиночную сеть, модернизируют систему освещения, а также оборудуют новую зону развлечений», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.
В парке регулярно проводят развлекательные мероприятия. Так, на прошлой неделе там отпраздновали День физкультурника. Мастер-классы по боксу, гиревому спорту, тактической медицине и фланкировке с шашкой организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».
«Гости парка смогли поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису, городкам, перетягиванию каната, кулачных боях „стенка на стенку“ и других традиционных русских забавах. С исторической лекцией о значении битвы на реке Воже перед горожанами выступил химкинский краевед Валентин Чигарев», — отметил местный депутат Валентин Герасимов.
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