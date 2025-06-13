Парапланеристы из Серпухова подняли в небо над селом Турово флаг России

Вместе с российским флагом в небо подняли и 80-метровую георгиевскую ленту, изготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такой акцией парапланеристы спортивного клуба сверхлегкой авиации «Игра гравитации» из Серпухова отдали дань уважения Родине, ее героям и жителям округа в День России.

В небо над селом Турово поднялись семь парапланов и один дельтаплан. Участники клуба и его руководитель, выдающийся парапланерист, покоритель Арктики, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин пролетели вместе с флагом России и огромной георгиевской лентой на высоте 200 метров. Так они поздравили жителей села Турово городского округа Серпухов с Днем России.

Отметим, что парапланеристы планируют в этом году пролететь с георгиевской лентой от Каспийского до Черного моря. Во время акции спортсмены пересекут девять регионов России, включая Дагестан, Чеченскую Республику, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Адыгею. В каждой локации участники клуба сверхлегкой авиации «Игра гравитации» проведут воздушные парады, посвященные Дню Победы.