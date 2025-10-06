Папушево-парк в Одинцове откроют до конца 2025 года

Обустройство нового ландшафтного парка продолжается в деревне Папушево Одинцовского округа. Работы стартовали в мае и должны завершиться до конца текущего года.

Площадь Папушево-парка составит почти три гектара. Он расположен на месте оврага, который раньше использовался для складирования техногенного грунта. Строители полностью меняют его на плодородную почву и проводят озеленение территории. Концепция парка предусматривает использование существующего ландшафта с имитацией живого леса.

Сейчас здесь монтируют экотропы со специальным композитным настилом и малые архитектурные формы, устанавливают опорные металлоконструкции. Представитель инвестора сообщил, что уже установлено более 500 тонн металлоконструкций, проложено 10 тысяч метров кабельных и слаботочных линий.

Своеобразным «сердцем» Папушево-парка станет озеро, наполняемое восемью ключами, и «горная река», для создания которой проложено около километра труб. Разместят на территории 100 малых архитектурных форм, смонтируют 200 светильников и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Протяженность экотроп составит около двух километров.