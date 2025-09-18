Пансионат «Клинский» благоустроили в Подмосковье

В пансионате «Клинский» завершился очередной этап благоустройства территории, направленный на создание удобной и доступной среды для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе работ старое асфальтное покрытие заменили на ровное и безбарьерное, что значительно облегчает передвижение на колясках и ходунках. Всего на благоустройство территории потратили около семи миллионов рублей.

Кроме того, в пансионате обустроили новую зону отдыха, которая станет местом для общения и культурных мероприятий — концертов, выставок, мастер-классов и спортивных занятий. Для обеспечения надежного электроснабжения установили новый генератор, чтобы жители могли пользоваться всеми удобствами без перебоев.

В пансионате уже появилась новая мебель, включая современные медицинские кровати, которые обеспечат комфортный сон и отдых, а в ближайшее время планируют установить диваны, чтобы улучшить обстановку в общих зонах и комнатах. На закупку оборудования и мебели потратили более четырех миллионов рублей.