Пандус амбулатории обновят в Лесном Городке в Одинцове

Пандус врачебной амбулатории в поселке Лесной Городок достиг полного износа и перестал функционировать. Жители отмечают, что маломобильные пациенты не могут самостоятельно попасть в здание. Проблему взяло под контроль Министерство здравоохранения Московской области.

Работы по ремонту будут выполнены в третьем квартале этого года — об этом сообщили в Министерстве. Строители полностью заменят покрытие пандуса. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия и закупочные процедуры. Отметим, что на второе полугодие 2026 года намечен капитальный ремонт всей входной группы амбулатории.

Напомним, что летом этого года на улице Фасадной, рядом с амбулаторией, также модернизировали спортивную площадку. Подрядная организация уложила новое резиновое покрытие, смонтировала футбольные ворота, повесила четыре баскетбольных кольца, вдоль территории разместила новые скамейки и урны.