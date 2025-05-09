Памятные митинги и концерты в День Победы прошли по всему округу Воскресенск

Во всех микрорайонах и населенных пунктах городского округа Воскресенск в День 80-детелия Великой Победы 9 мая прошли памятные мероприятия. В честь знаменательной даты в муниципалитете организовали митинги, возложения цветов, патриотические концерты.

В каждой семье хранятся истории о героизме дедов и прадедов на фронте и в тылу. Памятные мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне объединили сотрудников администрации Воскресенска, муниципальных депутатов, членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, участников боевых действий, тружеников тыла, ветеранов, волонтеров, юнармейцев, учащихся школ и жителей округа. Они приносили цветы к мемориалам и чтили память героев минутой молчания.

Жители Воскресенска посещали праздничные концерты, говорили ветеранам слова благодарности за самоотверженный труд и героизм, поздравляли друг друга, слушали и вместе пели фронтовые песни. Все это стало напоминанием о том, какой ценой досталась Победа.