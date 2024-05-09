Памятную доску бойцу СВО Георге Нестерову открыли в Чехове | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 14:12 Памятную доску бойцу СВО Георге Нестерову открыли в Чехове Телеканал «360»

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Накануне Дня Победы открыли памятную доску в Крюковской школе городского округа Чехов, где учился Георге Нестеров. Глава городского округа отметил его самоотверженность как пример для подражания.

Позитивный, жизнерадостный и энергичный молодой человек, который всегда готов прийти на помощь, — таким запомнился Георге Нестеров родным и близким. Он погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

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«Напоминание подрастающему поколению, что в этой школе учился такой герой, который, не жалея себя, встал на защиту Родины. Светлая ему память. Родным и близким, конечно, терпения! Огромное вам уважение за такого сына, которого вы воспитали. Спасибо!» — поделился глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Вместе с родителями глава округа снял вуаль с новой памятной доски. Букеты цветов в знак уважения к защитнику Родины возложили все участники торжественного мероприятия.

Георге сам много внимания уделял сохранению памяти о военнослужащих, отдавших жизни за свою страну. С 2013 года он занимался поисковой работой: обнаружил десятерых бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Для него не было трудности пойти и залезть в воронку, где по пояс воды и грязи. Он был очень активный, позитивный, и все его звали Жорик. Он возвращал имена, но, к сожалению, не вернулся сам. Это на самом деле очень грустно», — рассказала заместитель командира поискового отряда «Возрождение» городского округа Чехов Валерия Ланская.

В школе в этот день также открылась парта героя с фотографией и краткой биографией Георге Нестерова. После 9-го класса он окончил Чеховский техникум: хотел быть электриком, как папа. Но после срочной службы в армии решил стать помощником машиниста Московской железной дороги.

На парте героя рядом с фотографиями бойца — орден Мужества. Награду Георге получил уже после своей гибели в июне 2023 года.

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