Памятники Ленину и Екатерине II отремонтируют в сквере Бугрова в Ногинске

В Ногинске стартовали работы по восстановлению памятников В. И. Ленину и Екатерине II в сквере Бугрова. Эти мероприятия направлены на сохранение исторического наследия и улучшение внешнего вида сквера.

Подрядчики займутся заменой облицовки постаментов, а также очисткой и защитным покрытием самих скульптур и барельефов. Кроме того, предусмотрено восстановление архитектурной подсветки, что придаст памятникам новый вид в вечернее время. Особое внимание уделят укреплению фундамента и постамента у памятника Ленину. Завершение всех работ планируется к 1 ноября 2025 года.

Летний сезон этого года стал для сквера Бугрова знаковым: после благоустройства он был вновь открыт для горожан. В ходе реконструкции здесь появились новые источники света, уложена плитка, установлены камеры видеонаблюдения для повышения безопасности. Для удобства посетителей обустроены зоны для отдыха, появились новые скамейки и урны, высажены деревья и кустарники, а также организованы газоны и пандусы для маломобильных граждан.

Обновленный сквер уже завоевал популярность среди жителей и туристов, став любимым местом для прогулок и отдыха.