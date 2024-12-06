Память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны почтили в Химках

Торжественный митинг в День начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой состоялся в Химках у монумента «Ежи». Почтить память героев собрались сотни жителей округа.

Контрнаступление советских войск под Москвой началось в 1941 году. Операция открыла счет больших побед Красной Армии над немецкими фашистами.

«Битва под Москвой — переломный моментом в истории Великой Отечественной войны. Бойцы Красной Армии показали всему миру несостоятельность мифа о „непобедимом вермахте“. Мужество и героизм красноармейцев помогли отбросить немецко-фашистские войска на 100-250 километров от столицы нашей Родины», — рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Жители Химок почтили память павших в годы Великой Отечественной войны героев в День воинской славы России.

«Химки были названы „калиткой в Москву“, через которую фашисты намеревались пройти строевым шагом до Кремля, но у них ничего не вышло. Память героев увековечена в монументе „Ежи“» — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

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