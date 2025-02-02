Память советского кинорежиссера Леонида Гайдая почтили в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное дню рождения советского кинорежиссера Леонида Гайдая, прошло в дошкольном отделении «Катюша» в Химках. Воспитанники и педагоги отметили интересные отрывки из знаменитых кинолент.

Педагоги, гости и муниципальный депутат Юлия Мамай вспомнили самые известные отрывки из фильмов с участием мастера комедий.

«Многие фильмы Гайдая стали уже легендарными, а фразы из них — крылатыми», — сказала Юлия Мамай.

Муниципальный депутат подчеркнула, что Леонид Гайдай любил Родину и был большим патриотом. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, защищал Москву в самые трудные месяцы, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что в современное время актеры, певцы, депутаты, волонтеры и учителя помогают фронту и русской армии.

Любой желающий может помочь военным или мирным жителям, попавшим в сложную ситуацию. Волонтерский центр работает на улице 9 Мая в доме № 18б, а офис партии «Единая Россия» — на Мельникова, 12.