Память погибших во время ВОВ курсантов почтили в Подольске

В Подольске почтили память курсантов пехотного и артиллерийского училищ. В октябре 1941 года они сдерживали наступление фашистских войск на Москву и смогли выиграть время.

«В октябре 1941 года Подольские курсанты мужественно сдерживали наступление фашистов на Москву. Более трех тысяч юношей, будущих офицеров, самоотверженно преграждали путь немецким войскам, благодаря чему удалось выиграть время и отстоять столицу. Память о подвиге живет в названиях улиц, образовательных учреждений нашего округа. И, конечно, в сердце каждого подольчанина», — сказал Григорий Артамонов.

Годовщина памяти Подольских курсантов пехотного и артиллерийского училищ совпала с Днем города. Глава округа Григорий Артамонов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной Думы Павел Максимович, председатель Совета Алексей Никулин, ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Герасимов и жители возложили цветы к мемориалу на улице Кирова

День памяти Подольских курсантов утвердили, когда в ноябре 2018 года депутаты городского Совета обратились в областной парламент с просьбой внести поправки в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Изменения вступили в силу 4 апреля 2019 года.

Мемориал установили 7 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы, 83-летие подвига Подольских курсантов и 50-летие с даты установки мемориала.

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