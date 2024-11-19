Память героев-панфиловцев почтили в Химках

Интерактивные игровые программы, киновечера и экскурсии организуют для школьников из Химок. Мероприятия пройдут в память о героях-панфиловцах.

Учащиеся школы «Лига первых» и их родители посетили интерактивный квест «Путь героев», сюжет которого погрузил участников в историю о подвиге 28 панфиловцев. Дети не только провели время весело в игровом формате, но и получили ценный урок.

«В наше время особенно важно, чтобы молодые люди получили глубокие знания об истории России и ее выдающихся личностях. Наша сила — в единстве поколений», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Кинопоказ организовали в аэрокосмическом лицее. Школьники ознакомились с документальным фильмом о годах Великой Отечественной войны.

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