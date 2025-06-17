Палаточный городок открыли при детском лагере «Литвиново» в Подмосковье

В Наро-Фоминском округе продолжается летняя оздоровительная кампания для детей участников специальной военной операции. В лагере «Литвиново» открылась вторая смена и заработал палаточный городок.

Детей ждут комфортные условия проживания, пятиразовое питание, спортивные и творческие мероприятия. В палаточном лагере гостей размещают в утепленных палатках по 10 человек, оборудованных походными кроватями. Питание организовано в столовой основного корпуса.

«Ежегодно в одном из лучших лагерей нашего региона отдыхают свыше трех тысяч детей участников СВО. Первая смена, которая проходила с 30 мая, успешно завершилась, оставив у ребят яркие впечатления. На днях 500 ребят заехали в лагерь на вторую смену и еще 70 открыли первую смену палаточного лагеря», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Программа смены разработана совместно с МЧС России по Московской области и включает элементы начальной военной подготовки. В течение 14 дней участников ждут занятия на скалодроме и техногенной полосе препятствий, спортивное ориентирование и работа с топографическими картами, пожарно-прикладной спорт с профессиональными инструкторами, лекции по основам безопасности в походах и оказанию первой помощи, а также тренировки по плаванию.

В конце смены дети получат сертификаты о прохождении программы «Юный спасатель».

Проект палаточного лагеря реализуют в рамках трехстороннего соглашения между Министерством социального развития Московской области, Главным управлением МЧС России по региону и Главным управлением гражданской защиты Подмосковья.