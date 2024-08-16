Жители Серпухова отправили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Жители городского округа, Серпуховское благочиние, общественная организация «Русич» и местное отделение партии «Единая России» собрали гуманитарную помощь. Александр — участник специальной военной операции и житель поселка Пролетарский — сопроводит фуру в Херсонскую область.

В зону специальной военной операции передадут предметы личной гигиены, одежду, продукты питания и стройматериалы. Жители приносили помощь в мобильный пункт приема гуманитарного груза. Брендированная машина работала в различных точках города.

Фура из Серпухова уже отправилась в Херсонскую область в сопровождении действующего участника СВО Александра. Перед отъездом иерей Дионисий Коськин совершил молебен для помощи воинам и освятил груз.

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