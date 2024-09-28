Отопление в квартиры Подольска подадут в первой половине октября

Порядка сотни многоквартирных домов осталось подготовить в осенне-зимнему сезону в городском округе Подольск. Тепло горожанам дадут уже в первой половине октября.

Из двух тысяч многоквартирных домов около 100 подготовят к отопительному сезону в Подольске в ближайшие 10 дней. Это связано с продолжающимся капремонтом на Весенней улице и в центральной части города.

«Завершим весь запланированный объем в ближайшие десять дней. К началу отопительного сезона все инженерные системы будут готовы к приему тепла», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В первой половине октября в многоквартирные дома дадут тепло.

«Конечно, это произойдет не одномоментно и потребует слаженной работы всех профильных структур. А уже в первой половине октября исходя из погодных условий приступят к подаче тепла в дома», — добавил он.

Отметим, в Подольске уже начали запускать тепло в социальные объекты по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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