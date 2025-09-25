Отопительный сезон начался в Наро-Фоминском округе

«С сегодняшнего дня тепло поступает в школы, детские сады, больницы и постепенно приходит в жилые дома. Еще с середины сентября мы проводили пробные топки, проверяли работу всех систем — оборудование готово. В округе у нас 85 котельных, и каждая прошла проверку», — отметил он.

Глава округа подчеркнул, что в 2025 году была проведена серьезная работа по модернизации теплового хозяйства. По программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева было обновлено 23 объекта теплоснабжения — котельные, тепловые пункты и почти четыре километра тепловых сетей, которые обеспечивают теплом более 55 тысяч жителей.

Решение о досрочном запуске отопления было принято для обеспечения комфорта жителей. «Понимаем, что холода не за горами: уже к концу недели в Подмосковье прогнозируют ночные заморозки и даже мокрый снег. Поэтому мы приняли решение запустить отопление заранее, чтобы в квартирах и социальных объектах было тепло и комфортно», — добавил Роман Шамнэ.