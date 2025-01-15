Открытый урок памяти советского хоккеиста Валерия Харламова прошел в Химках

Познавательная лекция в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова прошла в лицее № 21 в Химках. Собравшимся рассказали о жизни и профессиональном пути спортсмена.

Жители прослушали лекцию и посмотрели документальный фильм, посвященный спортивной карьере хоккеиста Валерия Харламова. Участие в открытом уроке приняли учащиеся лицея, их родители, педагоги и муниципальные депутаты.

«В ходе серии игр с канадскими профессионалами в сентябре 1972 года Валерий Харламов получил всеобщее признание в международном хоккее. Он был одним из ведущих игроков сборной Советского Союза», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы, направленной на сохранение исторического наследия и укрепление связи между поколениями. Так, в Химках регулярно проводят тематические семинары, концерты, мастер-классы, круглые столы и многое другое.