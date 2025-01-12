Открытый урок ко Дню рождения Подмосковья проведут в Химках 14 января

День рождения Московской области празднуется ежегодно 14 января. В этот день в лицее № 7 в Химках пройдет открытый урок.

Мероприятие пройдет 14 января в 10:20 в лицее № 7 по адресу: улица Ватутина, дом № 2. Школьники и родители узнают историю развития Московской области и культурное наследие региона.

«День рождения Московской области отмечается ежегодно 14 января, начиная с 1929 года, когда был официально образован один из важнейших регионов России. За годы своего существования область значительно укрепила свою экономику, промышленность, а также социальную сферу, став примером для многих субъектов страны», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок проведет учитель истории Владимир Данилин. Он расскажет о том, как область стала одной из самых развивающихся в России. Участники также увидят документальный фильм о Подмосковье, где показан путь от основания субъекта до современности.

«Химки — это город с богатой историей, который всегда был важным транспортным и промышленным узлом. В последние годы здесь активно развиваются высокотехнологичные производства и создаются новые рабочие места. Кроме того, Химки являются одним из лидеров Московской области по реализации патриотических и социальных программ», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Депутат также подчеркнул, что одна из ключевых задач на сегодня — сохранение исторической памяти. Для этого в Химках реализуется патриотическая программа, направленная на объединение поколений. В ее рамках проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и ветеранами. Николай Томашов добавил, что такие мероприятия объединяют людей вокруг патриотизма.