Открытый урок ко Дню юного героя-антифашиста пройдет в Химках 8 февраля

Историческую лекцию проведут в школе № 29 в Химках. Учащимся расскажут о героизме детей, героев Великой Отечественной войны.

Лекцию о подвигах детей в годы войны школьникам прочтет заслуженный работник образования Подмосковья, член «Совета Ветеранов» Ирэн Зимоглядова.

«Дети и подростки проявляли невероятное мужество и стойкость, защищая свою Родину и своих близких. Это яркий пример самоотверженности, патриотизма и любви к Отчизне», — отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Посетить памятную встречу можно будет 8 февраля в 13:00 по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 5.

Открытый урок станет частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках. Ее цель — воспитать в подрастающем поколении патриотизм, любовь к Родине и уважение к ее героям. Так, в округе ежедневно организуют тематические мастер-классы, концерты, семинары, кинопоказы и встречи с участниками боевых действий.