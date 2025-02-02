Открытый урок к годовщине Сталинградской битвы пройдет в Химках 3 февраля

В Химках проведут открытый урок к годовщине Сталинградской битвы в школе «Наследие» 3 февраля. Слушателям расскажут о ключевых моментах битвы и ее значении для исхода Великой Отечественной войны.

Лекцию проведет учитель истории Дмитрий Семенов.

«Советские войска не только полностью окружили и уничтожили крупную группировку врага, но и укрепили дух сопротивления в международном антивоенном движении», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Битва за Сталинград длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сражение стало одним из крупнейших в Великой Отечественной войне.

«В современных реалиях, когда молодые люди видят примеры мужества и самопожертвования участников спецоперации, открытые уроки, встречи с ветеранами и участниками СВО помогают детям осознать, что любовь к Родине и готовность ее защищать — вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок пройдет в рамках масштабной патриотической программы, которая проводится в Химках с начала июля 2024 года. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к Родине, своему городу и уважения к культуре страны.

Открытый урок к годовщине Сталинградской битвы пройдет 3 февраля в 12:20 в школе «Наследие» на проспекте Мира, № 22/7.