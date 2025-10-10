Открытый кубок по киокушинкай пройдет на Арене «Мытищи»

Спортивная «Арена Мытищи» в Мытищах
Фото: Спортивная «Арена Мытищи» в Мытищах/Медиасток.рф

Накануне 20-летия арены «Мытищи» пройдет кубок по киокушинкай. Популярный вид восточных боевых искусств давно в центре внимания ценителей истинного мастерства, силы духа и физических возможностей.

Арена «Мытищи» была открыта в октябре 2005 года и с тех пор стала одной из ключевых спортивных площадок Подмосковья. Соревнования международного уровня в этом комплексе, который также стал своего рода школой для подготовки профессиональных спортсменов, организовали и в честь дня открытия арены.

Киокушинкай весьма динамичен, и каждый раз соревнования по этому виду спорта наполнены особой зрелищностью и глубокими философскими основами, вдохновившими многих любителей единоборств развиваться физически и духовно. Подробности мероприятия можно узнать на официальном ресурсе по ссылке.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте