Открытое первенство спортшколы по фехтованию прошло в Воскресенске

Первые внутришкольные состязания Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию прошли в Воскресенске. В них приняли участие 28 юных шпажистов.

Воспитанники Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» в возрасте 10-12 лет показали свое мастерство на соревнованиях в Воскресенске.

Среди мальчиков первое место занял Илья Здоровенко, его тренер Ольга Нелюбова. Почетное второе место под руководством тренера-преподавателя Яна Сидоровича завоевал Макар Степанов, а третье место разделили Алексей Зуев и Глеб Маклюков. Их тренера Вячеслав Селин и Ольга Нелюбова соответственно.

Среди шпажисток первой стала Софья Слинкина. Ее готовил к состязаниям тренер Вячеслав Селин. Второе место под руководством преподавателя Юлии Сидорович завоевала Алеся Чермошенцева. Третье место досталось Виктории Верлиной, тренер Вячеслав Селин, а также Ирине Сакалы, ее подготовил преподаватель Ян Сидорович.