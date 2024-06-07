Открытие велосезона серии Cyclingrace пройдет в Подмосковье 8 и 9 июня

Первый этап серии любительских велозаездов Cyclingrace пройдет 8 и 9 июня в Верее. Этот двухдневный заезд станет открытием сезона для Cyclingrace в Подмосковье.

Одна из популярных трасс серии пройдет по кольцу в окрестностях Вереи. Это место порадует участников архитектурой XVIII–XIX веков, а также местными достопримечательностями, такими как белокаменный кремль, храмы и торговые ряды.

В субботу, 8 июня, планируется индивидуальная гонка на расстоянии 25 километров, а в воскресенье, 9 июня, пройдет групповая гонка на 118 километров, а также заезды на 22 и 62 километра. Регистрация на групповую гонку открыта на портале.

Соревнования проводятся для участников с разным уровнем подготовки, с возможностью выбрать подходящую дистанцию. Каждый участник получит индивидуальную медаль, медицинскую страховку, стартовый пакет с чипом для фиксации результатов и шанс выиграть ценные призы.

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