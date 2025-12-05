Открытие почты Деда Мороза пройдет в Химках

Жителей и гостей города приглашают в парк «Подрезково» на праздничное событие. Мероприятие пройдет 6 декабря в 12:00 у главного входа.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа. Творческие коллективы дома культуры «Лунево» покажут яркие концертные номера. На территории парка каждый сможет написать и отправить письмо зимнему волшебнику. В игровой программе посетители смогут встретиться с любимыми сказочными персонажами, а чтобы создать собственные новогодние чудеса своими руками, для детей организуют творческий мастер‑класс. Праздник завершится встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул важность таких мероприятий для жителей округа. «Создавать атмосферу праздника, где каждый ребенок может верить в чудо, а каждая семья — ощутить дух Нового года, — это наш приоритет, наша главная задача. Я приглашаю каждого жителя присоединиться к этому яркому событию и вместе с нами окунуться в мир новогодних чудес!» — сказал Глеб Демченко.

Всего в Химках существует пять площадок, где можно отправить письмо зимнему волшебнику. Почтовые ящики установлены в парках «Дубки», Толстого, Величко и «Экоберег». Кроме того, в картинной галерее имени Сергея Горшина организована специальная почта для новогодних открыток близким и родным по всей России.