Открытие областного проекта «Зима в Подмосковье» пройдет в парке Мира в Коломне

Новый сезон областного проекта «Зима в Подмосковье» запустят в городском округе Коломна 1 декабря. В этот день в парке Мира для жителей и гостей муниципалитета заработает каток с искусственным льдом.

Бесплатная площадка для массовых катаний на свежем воздухе была создана в прошлом году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ежедневно каток сможет принимать до 700 человек. Для посетителей оборудована теплая раздевалка, работают камеры хранения, прокат инвентаря и пункт заточки коньков. Катание бесплатное, билеты на сеансы можно будет заранее бронировать через онлайн-систему.

Семейный праздник встречи зимы в парке Мира начнется 1 декабря в 16:00. В программе — открытие резиденции и почты Деда Мороза, «Елка желаний», мастер-класс по хоккею, показательные выступления фигуристов и многое другое. Сказочные персонажи в этот день также будут ждать гостей в сквере им. Зайцева в Коломне и в парке «Сосновый бор» в Озерах.