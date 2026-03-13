Новое пожарное депо открыли в Балашихе

В пятницу, 13 марта, на улице Летной в подмосковной Балашихе торжественно открыли новое пожарное депо 202-й пожарно-спасательной части. Это событие стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Безопасность Подмосковья».

На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные гости, включая начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Павлова, руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Сергея Самолевского, начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсура Якубова и председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов подчеркнул значимость этого события для всего гарнизона: «Сегодня для всего нашего территориального пожарно-спасательного гарнизона большое, ответственное событие — мы открываем новую пожарно-спасательную часть. Это не просто открытие, а очередной вклад в наше общее дело, в повышение уровня пожарной безопасности и защиту населения региона».

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов также поздравил работников подразделения с открытием нового здания и вручил начальнику части ключи от новых пожарных автомобилей. Он отметил, что открытие новой пожарной части укрепляет чувство защищенности жителей городского округа Балашиха.