Открытие этапа Рождественских образовательных чтений прошло в Воскресенске

4 ноября в доме культуры села Косяково состоялось открытие муниципального этапа XXXV Рождественских образовательных чтений. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства и Празднику Казанской иконы Божией Матери.

Тема чтений — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Формулировка отражает актуальный вопрос: что значит быть человеком?

Участники обсудили проблемы сохранения духовных ценностей в цифровом мире и выстраивания диалога в образовательной среде.

На торжественной части с приветственным словом выступили священнослужители 2-го Воскресенского благочиния Коломенской епархии Русской православной церкви: протоиерей Михаил Пшеничный и иерей Сергий Котерев.

Они говорили не о противостоянии веры и прогресса, а о сохранении человеческого начала в стремительно меняющемся мире.

Особую смысловую линию встречи обозначил мультфильм «Пожиратели мозга. Команда Познавалова», ставший наглядным напоминанием о важности баланса между цифровым и реальным миром, а также содержательным завершением вечера.