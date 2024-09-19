Открытая тренировка по маунтинбайку пройдет в Химках 21 сентября

Тренировку по маунтинбайку для юных спортсменов организуют в школе № 29 в Химках. Встречу проведут 21 сентября в 11:00.

Перед заездом школьники прослушают лекцию о Курской битве. Познавательная лекция станет частью масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Также детям расскажут о правилах безопасности на трассе, после чего спортсмены смогут отработать технику езды и навыки ориентирования на местности.

«Маунтинбайк — это очень захватывающий и динамичный вид спорта, представляющий собой езду на велосипеде по пересеченной местности», — отметила заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что воспитание в молодежи любви к активному образу жизни — одна из главных задач администрации. Ежедневно в округе организуют тренировки, турниры, мастер-классы и многое другое.

Открытая тренировка по маунтинбайку состоится 21 сентября в 11:00 по адресу: микрорайон Левобережный, улица Совхозная, дом 16, строение 5. Участникам необходимо будет иметь с собой велосипед и шлем. Вход бесплатный.

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