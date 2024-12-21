Открытая тренировка по бейсболу прошла в Балашихе

В Балашихе прошла открытая тренировка по бейсболу в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Ее организовала член фракции и координатор проекта Марина Жирнова.

Родители побывали на тренировке по бейсболу и посмотрели на то, как занимаются их дети. Они поговорили с тренером, задали вопросы по физической подготовке и узнали, как занятия влияют на спортсменов, в том числе на девочек.

«Тренер-преподаватель высшей категории Юрий Бакалец подробно ответил на все заданные вопросы, описал методику тренировок, акцентируя внимание на безопасности и правильной технике выполнения упражнений. Он также разъяснил, что упор делается на функциональную подготовку, которая не только укрепляет мышцы, но и улучшает гибкость, координацию и баланс», — сказала Марина Жирнова.

Занятия по бейсболу благотворно влияют на подрастающий организм, заключил тренер. Родители убедились, что занятия по бейсболу в спортивной школе «Метеор» — путь к спортивным вершинам и здоровью.

Организаторы проекта «Крепкая семья» отметили, что подобные тренировки будут проводить дальше, чтобы сформировать доверительные отношения между родителями и тренерским составом.