Отделочные работы в новой школе на 1,1 тысячи мест начались в Одинцове

Строительство школы на 1100 мест в квартале «Одинград» продолжается в Одинцове. Как сообщило Министерство жилищной политики Московской области, сейчас девелопер проводит работы по отделке фасада.

Сейчас завершены монолитные конструкции и остекление здания. Внутри активно идут отделочные работы, устанавливаются фасадные элементы и прокладываются инженерные сети. Стоит отметить, что на стройке трудятся 120 работников и задействовано до 4 единиц техники.

Школа будет занимать 13,5 тысячи квадратных метров и предоставит все условия для полноценного обучения. Здесь предусмотрены классы, игровые комнаты, кабинет музыки, актовый зал и два спортивных зала. Также в здании будут кабинеты с лабораториями, мастерские, библиотека, медиатека и читальные залы. Административный блок будет включать методические и учительские кабинеты, медицинский пункт, столовую и служебные помещения.