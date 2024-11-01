Отделение социальной реабилитации для инвалидов открыли в Лобне

В Лобне состоялось торжественное открытие отделения социальной реабилитации в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. На мероприятии директор центра Роман Лазарев поприветствовал собравшихся с теплой речью, подчеркнув важность нового отделения для жителей города.

Новое отделение социальной реабилитации будет специализироваться на проведении социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Основной задачей отделения станет оказание социальных услуг, поддержка возможности самореализации и удовлетворение жизненно важных потребностей подопечных через укрепление здоровья и повышение их физической и творческой активности.

Подопечные отделения подготовили праздничную программу для гостей, продемонстрировав свои творческие способности и зарядив всех присутствующих позитивной энергией.

Напомним, что Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации расположен по адресу: Лобня, улица Молодежная, 4.

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