Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 в Подмосковье

Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 лучших в Подмосковье. Итоги работы за первое полугодие подвели президиуме регионального политического совета партии.

Мероприятие прошло под руководством секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

«Всего в Химках 19 проектов „Единой России“ в сферах спорта, здравоохранения, медицины, социальной политики, образования, культуры. Ведем активную работу по каждому направлению. Благодарю коллег за высокую оценку нашей работы!» — отметил глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

Партия в Химках насчитывает свыше четырех тысяч членов и около двух тысяч сторонников. По всей стране работают около 90 тысяч первичных отделений «Единой России». В Московской области действуют около четырех тысяч первичных отделений.

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