Отчетный концерт вокального ансамбля «Любушки» пройдет в Луховицах 18 апреля

Вокальный ансамбль «Любушки» был основан в 2003 году и за время своего существования зарекомендовал себя как один из ведущих коллективов Дома культуры «Старт». Ансамбль активно участвует в культурной жизни города, проводит регулярные концерты и творческие вечера, а также принимает участие в различных конкурсах и фестивалях. Репертуар коллектива разнообразен и включает в себя народные песни, романсы, эстрадные композиции и авторские произведения.

В 2023 году «Любушки» отметили свое 20-летие ярким юбилейным концертом, в котором приняли участие не только солисты коллектива, но и приглашенные артисты. В программе звучали как любимые мелодии, так и новые композиции, отражающие творческий рост и развитие ансамбля. Начало концерта в 18:00.