Отчетный концерт творческих коллективов прошел в Серпухове

В Липицком центре социально-досуговой культуры состоялся отчетный концерт творческих коллективов Культурно-досугового объединения городского округа Серпухов под названием «Содружество творческих сердец». Мероприятие объединило участников и зрителей общей целью — сохранение и развитие традиций самодеятельного народного творчества.

На сцене зрители могли насладиться яркими вокальными и хореографическими номерами, а также другими жанрами искусства. Каждый участник продемонстрировал свой талант, любовь к творчеству и преданность выбранному делу. В фойе Дома культуры была организована выставка декоративно-прикладного искусства, где гости могли не только полюбоваться уникальными работами, но и принять участие в мастер-классе проекта «Лоскутное одеяло».

В рамках мероприятия состоялось награждение работников культуры. За профессионализм, преданность делу и вклад в развитие культуры они получили почетные грамоты и благодарственные письма от Управления культуры администрации Городского округа Серпухов, Серпуховской территориальной организации профсоюза и Культурно-досугового объединения. Особые слова благодарности прозвучали в адрес волонтерских организаций, которые активно поддерживают участников специальной военной операции.

Концерт стал не только ярким культурным событием, но и напоминанием о важности сохранения традиций и объединения усилий для достижения общих целей.