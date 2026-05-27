Отчетный концерт творческих коллективов прошел в Павловском Посаде

Праздничное мероприятие состоялось 23 мая в доме культуры «Большедворский». Зрители увидели 28 танцевальных и вокальных номеров в исполнении детей и взрослых.

На сцену вышли коллектив народного танца «Искорка» с русскими и ненецкими плясками, вокальная студия «Мастерская Алисы» с номерами «Под созвездием чудес», «Медсестра», «Рыжий кот» и «Я мечтаю о слоне». Вокальная группа «Созвездие» вместе с гитаристами «Аккорд» исполнили композиции «До ре ми», «Бегут года», «Ваня» и другие. Юные артисты из «Зумба дети» показали номер «Круто дети», который зарядил зал энергией.

Особым гостем вечера стал коллектив «Тихая музыка» из дома культуры «Октябрь». Ольга Титова поблагодарила артистов, руководителей, родителей и зрителей за поддержку и бурные овации. Она отметила, что этот вечер еще раз доказал: творчество объединяет, вдохновляет и делает мир ярче.