Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Октябрь» прошел в Лосино-Петровском

Яркое и праздничное мероприятие состоялось на городской площади. Артисты особенно ответственно готовились к этому событию и показали зрителям свои лучшие номера.

В течение творческого сезона руководители коллективов ведут активную творческую деятельность: организуют для жителей муниципалитета праздничные мероприятия, тематические вечера, веселые гуляния и художественные выставки, а также участвуют в конкурсах, фестивалях различного уровня. Тому, что зритель видит на сцене, предшествует большая подготовительная работа: репетиции, подготовка костюмов, оформление сцены и многое другое.

Организаторы праздника поблагодарили руководителей творческих коллективов дома культуры «Октябрь» и артистов художественной самодеятельности за активное участие в творческой жизни Лосино-Петровского.

Дом культуры «Октябрь» начал свою деятельность в 1967 году и давно стал центром притяжения и развития талантов жителей городского округа. Здесь работают клубные формирования по различным направлениям, и каждый человек может найти занятие по душе. Ежегодно дом культуры проводит более 200 культурно-массовых мероприятий, среди которых фестивали различного уровня, День города, День Победы, Масленица и другие.