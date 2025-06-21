Отчетный концерт пройдет в музыкальном лагере дневного пребывания в Раменском

Каждый день в Центре хорового искусства в Раменском расписан по минутам. Дети изучают иностранные языки, играют на музыкальных инструментах, а на следующей неделе выступят перед родителями на отчетном концерте.

С утра и до обеда для детей организованы занятия по хоровому пению, фольклору, хореографии и декоративно-прикладному искусству. Уроки проходят в кабинетах, а в хорошую погоду — на улице.

«На следующей неделе — большой концерт для родителей. Там мы будем показывать все, чему научились за всю смену: петь, танцевать. Все предметы, которые у нас были, мы постараемся представить на этом концерте», — сказала директор МУДО Центра хорового искусства «Юность России» Ольга Кураева.

В Центре хорового искусства «Юность России» дети не только поют и танцуют, но и осваивают иностранные языки. Культурная палитра дополняется экскурсиями в детскую библиотеку, посещением спектаклей и концертов городских учреждений культуры.

«Когда заканчивается основной образовательный процесс, дети уходить от нас не хотят. И мы стали думать, что же нам делать. Все это выросло в форму лагеря дневного пребывания», — добавила Ольга Кураева.

Музыкальное лето проводят в учреждении уже четвертый раз. Каждый год в лагерь приходит все больше талантливых и активных детей.