Отчетный концерт к Новому году прошел в музыкальной школе в Воскресенске

Отчетный концерт, посвященный Новому году, прошел в музыкальной школе № 2 в Воскресенске. Воспитанники оркестрового и народного отделов продемонстрировали навыки, которые они приобрели.

Концерт «Новогодний дивертисмент» стал традиционным. Юные исполнители сыграли на скрипке, виолончели, флейте, гитаре, домре, аккордеоне сольно и в ансамбле. Им помогали преподаватели и концертмейстеры.

Отметим, что в этом году воспитанники музыкальной школы регулярно занимали призовые места на творческих конкурсах различных уровней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.