Отчетный концерт детской школы искусств № 3 прошел в Воскресенске

Отчетный концерт детской школы искусств № 3 в Воскресенске прошел во Дворце культуры «Юбилейный». На сцене выступили музыкальные коллективы и солисты образовательного учреждения.

Творческие номера представили ансамбль русских народных инструментов «Импульс», оркестр баянистов-аккордеонистов и трио баянистов, хор учащихся младших классов «Ант» и ансамбль старших классов «Liberty», фольклорный ансамбль «Ирей», Духовой оркестр, ансамбль скрипачей «Andante», ансамбль домристов, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эврика» и солисты школы.

Учеников, которые достигли высоких результатов на конкурсах различного уровня, наградили похвальными листами за успехи в творчестве.

Администрация Воскресенска поблагодарила коллектив школы искусств за труд, слаженную работу, творческую деятельность и реализацию конкурсных проектов, а учеников и родителей поздравили с окончанием года и пожелали дальнейших успехов.