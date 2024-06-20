Отборочный этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов начался в Подмосковье

Отборочный этап национального чемпионата по профессионального мастерству среди инвалидов стартовал в Дмитровском техникуме. В нем приняли участие школьники из нескольких регионов России.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, соревнования «Абилимпикс» организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей». Свои умения в компетенции «Ресторанный сервис» продемонстрировали студенты из Московской, Тверской и Ленинградской областей. Они соревновались в искусстве сервировки стола, обслуживании гостей, а также приготовлении и оформлении коктейлей.

«Школьники из Московской, Костромской областей и Санкт-Петербурга приняли участие в конкурсе по выпечке осетинских пирогов. Задачей участников было приготовить дрожжевое тесто и пироги с разнообразными начинками: мясом, осетинским сыром, листьями свеклы и зеленым луком», — добавили в ведомстве.

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