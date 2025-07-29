Освещение обновят во дворе Наро-Фоминска

В округе идет масштабная модернизация освещения в самом большом дворе города, расположенном на улице Маршала Жукова. Заместитель главы городского округа Алексей Гусаков, вместе с начальником территориального управления Евгением Клюшкиным и председателем Совета депутатов Геннадием Пензовым лично проинспектировали ход работ по благоустройству «Мальковского квадрата», чтобы убедиться в их соответствии плану и высоким стандартам качества.

Основной акцент в рамках этого проекта сделан на модернизации уличного освещения, которое претерпит кардинальные изменения. Устаревшие и энергозатратные фонари будут заменены на современные светодиодные светильники.

В рамках проекта планируется демонтировать 46 старых опор освещения, которые исчерпали свой ресурс. Вместо них вдоль дороги будут установлены 22 новые девятиметровые граненые мачты, оснащенные 24 светодиодными светильниками. Особое внимание уделено освещению парковой зоны, где будут установлены 33 пятиметровые опоры в «пушкинском» стиле. Они будут дополнены 52 фонарями.

Специалисты уже приступили к работе, смонтировали часть новых опор и начали замену светильников. В ближайшее время планируется завершить демонтаж старых конструкций и приступить к восстановлению покрытия, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

«Проект не только сделает двор безопаснее в темное время суток, но и преобразит его внешний вид. Мы создаем комфортное пространство, где приятно проводить время», — сообщил Алексей Гусаков.