Освещение на проезде к рошальской больнице установят в Шатуре в 2025 году

С просьбой об установке уличного освещения обратились в администрацию округа жители города Рошаль. Дорожка от улицы 1-й Первомайской до рошальской больницы пользуется популярностью у горожан, так как по ней можно быстро добраться до медицинского учреждения.

Глава муниципального округа Николай Прилуцкий во время пешего обхода территорий обратил внимание, что, помимо освещения на проезде, требуется предусмотреть еще освещение парковочных мест.

«Проезд от 1-й Первомайской к рошальской больнице давно пора осветить. В этом году обязательно ликвидируем эту слепую зону в городе», — пообещал руководитель муниципалитета.

Организовать установку уличного освещения в этой части города Николай Прилуцкий поручил до 1 сентября текущего года. Ответственным за ход работ и результат назначен заместитель главы округа Александр Титов, курирующий вопросы благоустройства на территории Шатуры.