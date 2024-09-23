Остановку вблизи клинической больницы в Подольске установят по просьбе жителей

Жители Подольска неоднократно обращались к председателю Совета депутатов Алексею Никулину и депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу с просьбой построить остановку вблизи клинической больницы на улице Володи Дубинина в микрорайоне Шепчинки. Инициативу включили в народную программу партии «Единая Россия».

Жителям было неудобно добираться до больницы: автобус останавливался далеко от учреждения. Просьбы избирателей включили в народную программу партии «Единая Россиия», и Автодор начал установку новой автобусной остановки напротив областной клинической лечебницы. Здесь позаботятся также о транспортной доступности для пожилых и маломобильных граждан.

«Вместе с жителями решаем, что нужно сделать, чтобы город стал лучше, удобнее и комфортнее для всех его жителей. Благоустройство, возведение новых социальных объектов и преображение общественных пространств доступно благодаря программам партии „Единая Россия“ и нашему желанию созидать», — сказал председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

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