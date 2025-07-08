Останки бойцов Красной Армии нашли поисковики из Одинцова

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

5 июля поисковые отряды из Одинцова и Власихи провели выездную экспедицию в село Михайловское. Исторические данные гласят, что на территории бывшего пансионата «Машиностроитель» располагался полуразрушенный мемориальный знак, под которым могла находиться братская могила советских солдат.

Поисковики провели раскопки и подтвердили: под монументом действительно находится захоронение. Были найдены останки как минимум трех воинов, а также элементы их снаряжения — советская стальная каска и алюминиевая фляга.

Погребение, судя по характеру находок, произошло вскоре после боевых столкновений. Наличие личных предметов и экипировки дает надежду на обнаружение медальона, по которому можно будет установить личности погибших.

Место раскопа было временно законсервировано, а информация о находке передана в профильные органы. Сейчас ожидается решение о проведении полноценной археологической экспедиции.

Поисковики отмечают, что в окрестных лесных массивах фиксируются признаки интенсивных боев: повсюду разбросаны гильзы от стрелкового оружия, осколки зарядов, части экипировки и предметы солдатского быта.