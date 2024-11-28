Матчи по футболу, волейболу, баскетболу и шахматам провели в Подмосковье в ходе Единой школьной лиги. В рамках проекта к соревнованиям подключили наставников-амбассадоров, среди которых — чемпионка России по волейболу, призер Кубка мира, игрок команды «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая. О своем пути к успеху она рассказала юным спортивным журналистам .

Мария Халецкая занялась волейболом в 11 лет, вдохновившись своей мамой-спортсменкой. По словам Марии, важно учиться на ошибках и не отчаиваться из-за неудач.

«Волейбол — это командная игра. Невозможно проиграть из-за одного человека, невозможно проиграть из-за одной ошибки. Но ошибки — это часть опыта, из-за них мы становимся сильнее», — рассказала она.

Единая школьная лига стартовала в Подмосковье 31 октября в Балашихе. В ней приняли участие свыше 10 тысяч школьников из Подмосковья. Они представили 179 образовательных учреждений из 11 городских округов.