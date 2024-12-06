Ощутимая поддержка. Как Подмосковье обеспечивает развитие молочных ферм

Потребление молока стабильно растет в Подмосковье. Сейчас в регионе перерабатывают около 700 тысяч тонн продукта ежегодно. Стимулировать развитие этой сферы помогают региональные меры поддержки.

Молоко лежит в основе большого количество продукции, поэтому спрос на него всегда большой. Высокая потребность стимулирует открытие новых ферм и предприятий, а развитие и расширение отрасли позволяет снижать скорость роста цен.

Маленькие и крупные хозяйства региона в сумме обрабатывают свыше 700 тысяч тонн молока в год, при этом они обладают гораздо большими мощностями, отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.

«Ключевой задачей мы видим для себя рост производства молока в Московской области, потому что у нас мощностей по переработке 3,7 тысячи тонн, а производство — чуть больше 700. И тут нам надо нагонять, а потенциал по росту производства сырого молока есть», — добавил он.

Развивать сектор помогают меры поддержки. Предприниматели могут получить гранты, субсидии и материальную помощь. Благодаря таким условиям в сферу сельского хозяйства активно идет молодежь.

«Андрей Воробьев очень сильно поддерживает. И материальная здесь поддержка, субсидии, но главное — это моральная поддержка», — поделился основатель одного из крупнейших агрохолдингов региона Штефан Дюрр.

Сейчас на ферме предпринимателя 3,5 тысячи коров. Посетить хозяйство может любой желающий — для этого там проводят тематические экскурсии, где каждый может своими глазами увидеть, в каких условиях содержатся животные, и как получают молоко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт работе завода премиальных сыров. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников.